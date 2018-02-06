Сексуальная девочка-блогер оказалась взрослым толстяком

Подписчики видеоблогера под ником Norakyatto обнаружили, что под виртуальной маской сексуальной аниме-девочки скрывался человек средних лет с избыточным весом. Об этом сообщает японское издание Afternoon News.

До недавнего времени Norakyatto скрывал свое лицо. Зрители видели лишь молодую аниме-модель, которая разговаривала высоким женским голосом. Однако из-за неполадок во время очередного стрима 3D-модель на секунду пропала, и на ее месте появилось лицо взрослого мужчины.

Изображение с веб-камеры пропало буквально через мгновение, но подписчики успели сделать скриншоты и распространить отрывки видео по социальным сетям.

Пользователи Twitter пошутили, что этот мужчина лишь продюсирует молодую виртуальную девушку. Другие же комментаторы назвали случай с блогером «вполне ожидаемым». В настоящее время на японский YouTube-канал Norakyatto подписаны более 56 тысяч человек.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



