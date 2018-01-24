Одинокий японец покатал снежную подругу на велосипеде и прославился в сети

Японец слепил себе подругу из снега, прокатил ее на велосипеде и поделился видео поездки в своем Twitter-аккаунте. На пост обратило внимание издание SoraNews24.

Пользователь под ником onigirishouta снабдил ролик подписью: «У меня нет девушки, и мне не с кем подержаться за руки по дороге домой. Так что я слепил себе подружку из снега и прокатил ее на велосипеде».

За три дня само видео набрало 3,95 миллиона просмотров, его твит набрал 226 тысяч лайков и почти 70 тысяч ретвитов. Комментаторы поддержали мужчину, назвали задумку интересной и поинтересовались, целовался ли onigirishouta со снежной подругой. На это он ответил, что до конца не уверен, с какой стороны у нее лицо, поэтому нет.

В марте 2017 года сообщалось, что одинокий 50-летний японец погиб, после того, как на него обрушилось шесть тонн порножурналов, которые он бережно собирал всю жизнь. Однако спустя несколько дней выяснилось, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

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