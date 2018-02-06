Фотограф ненароком создал загадку с притаившейся в зарослях совой

Британские журналисты обнаружили на снимке немецкого фотографа Инго Герлаха хищного бледного филина, которого не заметил сам автор фото. The Daily Mail и The Sun предложили читателям самим поискать сову в зарослях.

Кадр был сделан в Африке, когда Герлах снимал саванну. В его объектив попало высокое дерево. Сова оказалась так хорошо замаскирована, что фотограф не обнаружил ее, несмотря на внушительные размеры. Внимание Герлаха на пернатого обратил сопровождавший его гид.

Фото: Ingo Gerlach / Barcroft Images / ТАСС

Бледный филин — самый крупный вид совы на континенте. Длина его туловища составляет от 66 до 75 сантиметров, а размах крыльев — приблизительно два метра.

В конце 2017 года в сети массово искали змею на фотографии, появившейся в одной из групп в Facebook, посвященной этим рептилиям. Змея настолько сливалась с ветками, в которых ее обнаружили, что многие не могли ее разглядеть.

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