Загадка со спрятавшейся в ветках змеей поставила в тупик пользователей сети

В сети обратили внимание на пост в Facebook-аккаунте Sunshine Coast Snake Catchers, администрация которого предложила подписчикам отыскать на фотографию спрятавшуюся в ветках змею. «Что за змея! Ладно, ребята, пришло время обнаружить, где она скрывается», — призвали они.

В комментариях под публикацией пользователи принялись делиться впечатлениями и пытаться угадать, где скрывается змея. «Я никак не могу обнаружить ее. Может это и к лучшему», — отметил один из них.

«Ох, дружище, а я всегда волнуюсь, когда не могу увидеть змею. Но, в любом случае, это хороший камуфляж», — возразил ему другой.

Судя по всему, многим пользователям помешали малые габариты змеи, которые позволили ей в слиться с лежащими на земле ветками. Тем не менее, некоторым пользователям все же удалось разглядеть пресмыкающееся. «Черт. Я вижу ее, но не могу понять, что это за змея», — пожаловался один из них.

Некоторые подписчики Sunshine Coast Snake Catchers пошли дальше и принялись гадать, что за вид пресмыкающегося запечатлен на фотографии. Большинству показалось, что перед ними восточная коричневая змея, занимающая второе место по токсичности среди сухопутных змей.

В то же время нашлись и те, которые отметили, что на снимке кустарниковый уж, которого очень легко спутать с восточной коричневой. По их словам, благодаря его расцветке его очень легко спутать с его ядовитой родственницей.