Загадка о змее заставила пользователей сети часами глазеть на снимок с листвой

Пользователь Twitter под ником @SssnakeySci опубликовала фотографию высохшей листвы и предложила подписчикам найти на ней змею. На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Девушка сутки не постила правильный ответ, что заставило пользователей сети часами смотреть на снимок. В оригинальном твите автор публикации использовала эмодзи змейки, поэтому юзеры подумали, что она решила таким образом разыграть подписчиков.

В действительности на фотографии действительно находится змея — медноголовый щитомордник. Ее окрас в точности повторяет цвет высохших листьев, поэтому на земле он оказался крайне незаметным.

Многие признаются, что даже после публикации правильного ответа не в состоянии разглядеть ядовитое пресмыкающееся. Некоторые решили подойти к разгадыванию нестандартно и пошли искать змей в своем дворе, а результаты опубликовали в Twitter.

Публикация быстро стала вирусной и набрала уже более 21 тысячи лайков и почти пять тысяч ретвитов.

Спрятавшиеся змеи не впервые заставляют юзеров часами смотреть на фотографии: в феврале австралийская организация Sunshine Coast Snake Catchers, специализирующаяся на поимке змей, предложила попытаться отыскать спрятавшегося питона на снимке.