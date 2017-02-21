В сети предложили отыскать на рисунке гигантского невидимого человека

Британское издание The Independent опубликовало фотографию, на которой изображена обнимающаяся пара на берегу озера, и предложило читателям найти на снимке третьего человека.

Тем, кто не справился с задачей, журналисты показали разгадку. В нависающих ветвях вверху снимка просматривается контур младенца. Издание отмечает, что огромный ребенок на картинке выглядит пугающе.

Изображение: Public Domain

С этим согласились и многие пользователи Twitter. Комментируя изображение, они также отмечали, что газета опубликовала ошибочный ответ, поскольку третьим человеком на самом деле является находящийся за кадром фотограф.

В начале февраля британская Daily Mail предложила читателем отыскать на видео 12 британских гвардейцев в камуфляжных костюмах, спрятавшихся в джунглях. Пользователи YouTube не смогли обнаружить ни одного солдата.