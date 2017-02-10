Загадка про камуфляж британских гвардейцев поставила пользователей сети в тупик

Видео: Haroon Aaron / YouTube

Британская газета Daily Mail предложила своим читателем попытаться отыскать на сделанном в Брунее снимке 12 британских гвардейцев, спрятавшихся в джунглях. Ролик с загадкой был опубликован на YouTube-канале Haroon Aaron.

По словам сотрудников издания, солдаты из полка дворцовой кавалерии запечатлены на фотографии в специальных камуфляжных костюмах, которые позволяют им скрываться в лесах Азии. «Я не смог заметить ни одной лошади. Отличный камуфляж», — пошутил один из читателей Daily Mail, намекая на то, что гвардейцы обычно передвигаются верхом.

В итоге пользователи так и не смогли обнаружить ни одного солдата. «Обалдеть», — похвалил гвардейцев один из них.