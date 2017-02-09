Википедия перестала доверять журналистам Daily Mail

Редакторы англоязычной Википедии запретили использование материалов британской газеты Daily Mail в качестве источников, подтверждающих информацию в размещенных в онлайн-энциклопедии статьях. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждается в материале издания, решение убрать Daily Mail из списка источников «Википедии» было принято с помощью голосования, которое в начале января предложил провести один из редакторов портала с ником Hillbillyholiday. В итоге пересчета голосов, было принято решение, что предоставляемая британской газетой информация ненадежна. «В процессе голосования мы определили, что использование материалов Daily Mail следует запретить, особенно когда существуют другие, гораздо более достоверные источники», — заявил Hillbillyholiday.

Материалы по теме Исправленные и дополненные Как Илья Муромец временно стал украинцем, а Фидель Кастро — транссексуалом

«Это означает, что Daily Mail больше не будет указываться в качестве источников в англоязычной Википедии. Сейчас редакторов-добровольцев призывают заняться поиском размещенных на сайте онлайн-энциклопедии ссылок и цитат британской газеты, чтобы заменить их на аналогичную информацию из других, более достоверных источников», — объяснил один из представителей «Фонда Викимедиа». Всего редакторы онлайн-энциклопедии рассмотрят более 12 тысяч линков.

По словам журналистов The Guardian, подобные решение не свойственны редакции Википедии, которая редко вводит запрет на конкретные источники. Кроме того, такие меры никогда раньше не распространялись на крупные и известные СМИ.