В сети попытались решить загадку спрятавшейся на фотографии змеи

Австралийская организация Sunshine Coast Snake Catchers, специализирующаяся на поимке змей, предложила пользователям сети попытаться отыскать спрятавшегося питона на фотографии. Снимок был опубликован в Facebook-аккаунте компании.

По словам сотрудников организации, за одним из запечатленных на фото цветочных горшков кольцами свернулся ковровый питон диной 1,8 метра. «Хотите верьте, хотите нет! Мы хотим показать, как они умеют прятаться. Попробуйте увидеть его», — призывают они.

Некоторые пользователи социальной сети, как ни старались, все равно не смогли обнаружить притаившуюся змею. «Я уже увидел лицо Иисуса, но больше ничего не могу обнаружить», — отшутился один из них.

«Да, я тоже ничего не вижу», — поддержал его другой юзер.

После нескольких сотен неправильных и правильных ответов и предположений, Sunshine Coast Snake Catchers опубликовали верный ответ, отметив, что многие пользователи справились загадкой.