В сети обнаружили «телепортирующуюся» школьницу

Пользователь Twitter под ником @Fernandez2083 опубликовал видеоролик под названием «Парень, который умеет танцевать», в котором девочка «телепортируется» в школьный коридор. На запись обратило внимание издание The Mirror.

Видео снято в американской школе. В пятисекундном ролике главный герой демонстрирует свои танцевальные способности. Но пользователи обратили внимание на необычное окончание записи: юноша заворачивает в пустой коридор и перед ним из ниоткуда возникает девочка.

Многие юзеры признают, что не могут объяснить происходящее и называют это настоящей магией. Некоторые, напротив, утверждают, что разгадали загадку и даже публикуют скриншоты с ответом. По их мнению, в момент выхода девушки из-за угла ее ноги удачно оказались на одной линии с ногами парня, поэтому ее появление стало незаметным. После этого школьники столкнулись и девушка появилась в кадре.