В сети принялись искать спрятавшуюся в зелени змею

Сообщество австралийских змееловов предложило пользователям Facebook найти затаившуюся змею на фотографии заднего двора. На это обратило внимание издание Mashable.

Змееловы также пообещали «бонусные очки» тому, кто не только найдет пресмыкающееся, но и укажет его вид.

Пользователи оставили почти 500 комментариев. Самым популярным ответом оказалась отфотошопленная версия снимка: юзер не смог обнаружить змею и нарисовал ее сам. Многие обвели фрагменты фото, на которых разглядели искомое, но в действительности ошиблись.

Подписчица по имени Кристен Четвинд (Kristen Chetwynd) дала верный ответ и отметила, что это один из видов питона. Позднее сообщество опубликовало фрагмент со змеей и уточнило, что это ковровый питон Макдауэлла, но Четвинд пока не дождалась своих «бонусов».

В апреле 2017 года в сети увлеклись снимком листвы, в которой спряталась змея. Как выяснилось, на фотографии был медноголовый щитомордник, чей окрас в точности повторяет цвет высохших листьев, поэтому на земле он был крайне незаметен.