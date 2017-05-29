Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик

Пользователи сети активно обсуждают загадку про матерей и дочерей, в которой необходимо определить, кем отгадывающий приходится героине по имени Тереза. На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Одним из первых на загадку обратил внимание пользователь Instagram с ником @leananddabb. Чтобы разгадать ее, необходимо ответить на вопрос «Если дочь Терезы — это мать моей дочери, то кем я прихожусь Терезе?», выбрав один из пяти возможных вариантов: бабушка, мать, дочь, внучка или сама Тереза.

Далеко не все пользователи сети смогли сходу выбрать правильный вариант ответа и принялись массово составлять опросы в Twitter.

В итоге некоторые догадались, что под «матерью моей дочери» подразумевается сам разгадывающий загадку, а значит он приходится Терезе дочерью. Но часть юзеров не согласилась с этим вариантом, поскольку дочь Терезы может быть замужем и родить ребенка мужу, а значит, правильный ответ — «зять». Однако в списке предложенных вариантов он отсутствует.

В апреле 2017 года пользователи сети часами изучали снимок листвы, чтобы найти в нем змею. Оказалось, что на фотографии был изображен медноголовый щитомордник, чей окрас в точности повторяет цвет высохших листьев, поэтому на земле он оказался крайне незаметным.