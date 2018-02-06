Кондитера засмеяли за «каменный» торт в форме вагины

Рекламное объявление, опубликованное на Facebook владелицей домашней кондитерской, вызвало неоднозначную реакцию пользователей в сети. Они увидели в выпечке изображение женских половых органов.

По словам кондитера Nadia Cakes, розовый торт специально выполнен в стиле камней-кристаллов. Однако цветной надрез на десерте рассмешил юзеров и заставил их поднять в комментариях специфические темы. Публикация собрала 11 тысяч лайков и 23 тысячи репостов.

Многие комментаторы заявили, что торт выглядит как гениталии. «Справедливости ради, это очень красивый пирог с вагиной», — написал один из них. Другой пошутил: «Имеются ли инструкции по применению этого?»

Некоторые встали на сторону кулинара. «Я думаю, что это красиво. Я работаю в родильном отделении и не вижу здесь вагины — в основном потому, что, если ваше влагалище выглядело бы таким образом, у вас были бы всевозможные неприятности», — написал один из защитников. «Я не гинеколог, но я знаю, как выглядит вагина, и если у вашего влагалища есть такие корки и накопления соли, рекомендую начать принимать лекарства», — добавил другой.

Производители отнеслись к комментариям в сети с юмором. Сначала они сообщили, что недооценили уровень фантазии своих клиентов и теперь планируют снять с производства пироги с грибами. Затем опубликовали шуточный пост о том, что, согласно официальной статистике, одна половина их постоянных покупателей — ценители минералов, а другая — извращенцы.

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