Россияне атаковали японского дизайнера и объявили его гением

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима завел аккаунт в Instagram, после чего русскоязычные пользователи атаковали специалиста комментариями с признанием его гениальности.

Несмотря на то что с момента создания аккаунта Кодзимы не прошло и суток, под фотографиями скопились сотни комментариев, причем практически все они написаны на русском языке. Самый популярный вариант комментария — «Кодзима — гений».

#johncarpenter A post shared by Hideo Kojima (@hideo_kojima) on Jan 31, 2018 at 6:03am PST

Сам геймдизайнер пока не комментирует наплыв русскоязычных поклонников.

Фраза «Кодзима — гений» стала мемом благодаря нескольким факторам. Геймдизайнер — создатель серии Metal Gear, игр Snatcher и Policenauts, прославленный из-за оригинального подхода к своему делу. В сети «гениальными» называют его любовь к частной вставке собственного имени в титры игры и намеренно длинные ролики.

После конфликта с Konami он был вынужден покинуть компанию, создал собственную и на данный момент работает над игрой Death Stranding. В проекте участвуют известные актеры Норман Ридус и Мадс Миккельсен. В сети его тесную дружбу со знаменитостями также связывают с его гениальностью.

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