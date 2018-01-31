Россияне атаковали японского дизайнера и объявили его гением

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима завел аккаунт в Instagram, после чего русскоязычные пользователи атаковали специалиста комментариями с признанием его гениальности.
Несмотря на то что с момента создания аккаунта Кодзимы не прошло и суток, под фотографиями скопились сотни комментариев, причем практически все они написаны на русском языке. Самый популярный вариант комментария — «Кодзима — гений».
Сам геймдизайнер пока не комментирует наплыв русскоязычных поклонников.
Фраза «Кодзима — гений» стала мемом благодаря нескольким факторам. Геймдизайнер — создатель серии Metal Gear, игр Snatcher и Policenauts, прославленный из-за оригинального подхода к своему делу. В сети «гениальными» называют его любовь к частной вставке собственного имени в титры игры и намеренно длинные ролики.
После конфликта с Konami он был вынужден покинуть компанию, создал собственную и на данный момент работает над игрой Death Stranding. В проекте участвуют известные актеры Норман Ридус и Мадс Миккельсен. В сети его тесную дружбу со знаменитостями также связывают с его гениальностью.