Хидэо Кодзима показал новый трейлер Death Stranding

В рамках мероприятия The Game Awards 2017 в США японский геймдизайнер Хидэо Кодзима представил третий трейлер игры Death Stranding. Ролик посвящен персонажу по имени Сэм, которого играет актер Норман Ридус. Геймплей показан не был.

Death Stranding — первая игра студии Kojima Productions, которую Кодзима основал после ухода из Konami. Проект был анонсирован в июне 2016 года, и дата его выхода до сих пор неизвестна. Норман Ридус исполнит роль главного героя, Мадс Миккельсен станет главным антагонистом. По словам создателя Death Stranding, игра станет экшеном с некими «новыми элементами и привнесениями».