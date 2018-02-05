Ребенок уставился в телефон во время выступления Тимберлейка и разошелся на мемы

NFL / YouTube

Внимание пользователей сети привлек мальчик, который уткнулся в смартфон во время шоу Джастина Тимберлейка на Супербоуле.

На имиджборде Reddit мальчику посвящено сразу два треда: один — его растерянному виду при попытке разблокировать телефон, а второй — опубликованному селфи с поп-звездой. В первом случае все недоумевают, почему ребенок не наслаждается столь потрясающим моментом своей жизни, а смотрит только на экран гаджета. В комментариях к фотографии же все внимание досталось не мальчику, а одному из фанатов, который снимал происходящее сразу на два смартфона.

Пользователи Twitter предположили, что ребенок пытался спешно загуглить мучивший его вопрос. Некоторые иронизировали, что его занимала проблема, как достать билеты в кино на блокбастер «Черная пантера». Но наибольшую популярность получили версии двух юзеров: о том, что мальчик пытался выяснить, кто такой Джастин Тимберлейк, и о том, что он надеялся встретить Джастина Бибера.

В этом году финал чемпионата Национальной футбольной лиги США отличился сразу несколькими инцидентами, среди них — временный блэкаут и странные рекламные ролики во время коммерческих перерывов. Матч между «Филадельфия Иглз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» завершился со счетом 41:33 в пользу «орлов».

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