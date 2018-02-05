Танцовщица изобразила надменное лицо и стала мемом

В сети обратили внимание на надменное выражение лица чирлидерши из Северной Каролины и активно используют видео с выступлением в Twitter.

Гримасу тринадцатилетней Райан Каммингс (Ryan Cummings) во время выступления в сети назвали «сумасшедшей» и «забавной». Девочка, видимо, пыталась скрыть свое волнение и сосредоточиться на танце, не обращая внимание на зрителей. Однако ее старания привели к неестественному выражению лица. Видео с гримасой Каммингс попало на YouTube, где собрало уже более полумиллиона просмотров.

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Фрагмент с участием девочки посмотрели более 40 миллионов человек.

Выражение лица танцовщицы стало способом продемонстрировать самоуверенность: «Когда учитель задает мне вопрос, думая, что я отвлеклась, но я отвечаю правильно», — написал один из юзеров. «Белые феминистки после того, как изобразили на плакате матку», — подхватил второй.

Пользователи уже успели окрестить выступление девочки «мемом года» и «лучшей демонстрацией собственных ощущений».

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