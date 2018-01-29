Дикое лицо певицы Рианны растащили на мемы

В сети обратили внимание на живую мимику американской исполнительницы Рианны во время выступления на музыкальной премии «Грэмми» с песней Wild Thoughts» («Дикие мысли»). Пользователи представили, на какие жизненные ситуации можно отреагировать таким выражением лица.
Певица высовывала язык и показывала зубы, из-за чего в сети начали гадать о ее мыслях во время выступления. «Когда она голодна и наконец получила еду», — предположил один из пользователей. Его поддержал другой: «Я, когда привезли пиццу».
Некоторый приводили примеры из жизни: «Когда в душе тебя окатывает кипятком».
Африканский танец гвара-гвара, который исполнила Рианна, тоже активно обсуждается в сети: пользователи восторженно называют его «убийственным».
60-я церемония вручения «Грэмми» состоялась в ночь на понедельник в Нью-Йорке. Награда присуждается Американской академией звукозаписи.