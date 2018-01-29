Дикое лицо певицы Рианны растащили на мемы

В сети обратили внимание на живую мимику американской исполнительницы Рианны во время выступления на музыкальной премии «Грэмми» с песней Wild Thoughts» («Дикие мысли»). Пользователи представили, на какие жизненные ситуации можно отреагировать таким выражением лица.

Певица высовывала язык и показывала зубы, из-за чего в сети начали гадать о ее мыслях во время выступления. «Когда она голодна и наконец получила еду», — предположил один из пользователей. Его поддержал другой: «Я, когда привезли пиццу».

Некоторый приводили примеры из жизни: «Когда в душе тебя окатывает кипятком».

Африканский танец гвара-гвара, который исполнила Рианна, тоже активно обсуждается в сети: пользователи восторженно называют его «убийственным».

60-я церемония вручения «Грэмми» состоялась в ночь на понедельник в Нью-Йорке. Награда присуждается Американской академией звукозаписи.

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