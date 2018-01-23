Чудачку «под препаратами» из телеинтервью признали мем-иконой

Funny Local News / YouTube

Американка Ширли Нэш, появившаяся в репортаже телеканала WCCB о надвигающейся на Северную Каролину снежной буре, покорила пользователей YouTube внезапной речью о жирных людях. Зрители предположили, что женщина находилась в тот момент не в себе.

«Мы, вероятно, будем сидеть и готовить супы, есть хлеб и десерты, а потом будем жирными и нахальными», — неожиданно заявила Ширли в ответ на вопрос корреспондента, чем заняться, попав в снежный плен.

Вид и манера общения женщины вызвали симпатии к ней в сети. В комментариям под видео на YouTube пользователи признаются ей в любви и выражают желание с ней «потусить». Юзеры предрекают ей скорую широкую популярность. «Это новый мем!» — восклицает National Dashcam. «ИКОНА», — характеризует Ширли пользователь с ником Lily. Комментаторы призывают поскорее создавать мемы и гифки с женщиной.

«Она принимает наркотики», — считает Paris Rodriguez. Пользователи полагают, что именно это может объяснить странноватый вид американки. «Думаю, у нее так много препаратов, что она даже не понимает, что происходит», — приходит к выводу David Anderson.

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