Политик снял невидимые очки и стал мишенью для насмешек

@LevineJonathan / Twitter

Оплошность сенатора Оррина Хэтча во время слушаний судебного комитета в верхней палате Конгресса США превратила его в мем. Во время выступления политик двумя руками потянулся снять со своих глаз очки, но их там не оказалось, фрагмент видео опубликовал в Twitter автор The Wrap Джонатан Левайн.

Видео быстро стало вирусным, менее чем за сутки его ретвитнули больше 50 тысяч пользователей. «Удачи ему найти очки, когда они будут ему необходимы», — злорадствовали микроблогеры.

Некоторые предположили, что сенатор совсем недавно перешел на линзы, поэтому по привычке поправляет очки. «Даже положил их на стол», — с иронией обратил внимание один из пользователей.

После волны насмешек штаб Хэтча придумал произошедшему шуточное объяснение. «О, вы имеете в виду невидимые очки от Уорби Паркера? Они новые, вы, наверное, еще ничего о них не слышали», — написали представители республиканца в ответ на твит Левайна.

— Senator Hatch Office (@senorrinhatch) 16 января 2018, 17:35

Позже офис Хэтча пояснил, что сенатор действительно забыл очки дома и сделал движение по привычке.

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