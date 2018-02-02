Российских масонов вычислили в соцсетях

Великая ложа масонов России представлена в Instagram. На аккаунт организации в соцсетях обратило внимание издание «Афиша Daily».

Первое фото в профиле датируется 25 июля 2015 года. С тех пор авторы опубликовали 288 снимков, а на аккаунт подписались почти 25 тысяч пользователей. Большинство постов — портреты нарядных членов ложи во время встреч и праздников. Помимо этого, встречаются поздравления в адрес президента России с днем рождения, посты, посвященные государственным праздникам, а также шутки и мемы.

Merry Christmas! A post shared by GRAND LODGE of RUSSIA (@grandlodgeofrussia) on Dec 22, 2017 at 1:13am PST

Ведет аккаунт «великий мастер» Андрей Богданов. Он известен как кандидат в президенты России на выборах 2008 года. Богданов активно публикует свои фото и селфи-видео.

Нередко в официальном профиле Великой ложи появляются снимки специфических масонских обрядов. Общество, помимо всего прочего, проводит конфирмации: после совершения ритуала братство обязано заботиться о жене члена ложи при возникновении такой необходимости.

Не забывают масоны и о христианских праздниках: к примеру, 16 апреля 2017 года авторы аккаунта поздравили братство с православной Пасхой.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!