Пользователи со всего мира массово надели шапки из фольги под Витаса

В Instagram запустили глобальный флешмоб, где пользователи наряжаются в «космические» костюмы и открывают рот под песни Витаса. Наибольшей популярностью у юзеров пользуются композиции «Опера №2» и «Седьмой элемент».

Новоявленные фанаты российского исполнителя надевают шапочки из фольги и пританцовывают в такт.

Флешмоб поддерживают даже тематические инстаграм-аккаунты, не имеющие отношения к поп-культуре. К примеру, группа 9gagcute, где публикуются милые видео с участием домашних животных, «заставила» белого кота подпевать «Седьмому элементу». Видео посмотрело почти 150 тысяч человек.

Витас (настоящее имя Виталий Грачев) стал известен благодаря неординарному тембру — он исполняет свои песни фальцетом.

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