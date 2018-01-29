Американец застрелил подростка во время массового флешмоба в соцсетях

Житель американского города Мемфис в штате Теннесси Шерман Лэкланд (Sherman Lackland) случайно застрелил 17-летнего подростка во время исполнения вирусного флешмоба #NoLackinChallenge. Об этом сообщает The Maven.

Как утверждается в материале издания, Лэкланд с своим несовершеннолетним приятелем решили поучаствовать в популярной среди американских подростков игре #NoLackinChallenge, в рамках которой тысячи пользователей социальных сетей в шутку направляют огнестрельное оружие друг на друга. Таким образом они хвастаются пистолетами и проверяют готовность товарища отразить нападение грабителей.

The Hoodest Youtuber / YouTube

Подборка #NoLackinChallenge на YouTube

Во время записи челленджа в одном из кафе Мемфиса Лэкланд случайно спустил курок и прострелил голову своему напарнику. По словам очевидца убийства Томаса Фитцпатрика (Thomas Fitzpatrick), за занятым мужчинами столиком внезапно прогремел выстрел, и один из них упал на пол.

Мужчина отметил, что Лэкланд был крайне обескуражен случившимся. «Он начал хватать его и говорить, чтобы тот поднимался. Затем он стал странно вести себя — ходил по заведению, качал стулья и прочее», — добавил он.

В итоге Лэкланд был арестован прибывшими на место преступления полицейскими. Его обвинили в нападении с отягчающими обстоятельствами и незаконном владении оружием.

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