Флешмоб с преображением и ненавистью к карме взорвал китайский интернет

Китайские интернет-пользователи массово начали делать ролики, в которых они сначала предстают в самом непрезентабельном виде, а затем резко меняют образ после произнесения фразы «Karma is a bitch» («Карма — сука»). На него обратило внимание издание BuzzFeed.

В начале ролика герой одет в домашнюю одежду, если это женщина, то она снимается без макияжа. Затем после кодовой фразы авторы видео взмахивают перед камерой тканью или полотенцем и с помощью монтажа резко предстают перед зрителями в своих лучших нарядах, с прическами и в самых привлекательных позах.

Видео сделаны с помощью приложения Dou Yin, похожего на musical.ly.

Действие в ролике происходит под ремикс песни рэперши Крейшан Gucci Gucci, популярной в 2011 году. Фраза «Karma is a bitch» была произнесена персонажем сериала «Ривердэйл» Вероникой Лодж в шестом эпизоде второго сезона. Он вышел на экраны 15 ноября 2017 года. Вероника говорит «Karma is a bitch», когда узнает о трагической автомобильной катастрофе.

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