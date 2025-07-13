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03:25, 13 июля 2025Мир

Евродепутат призвал ЕС к контрмерам против США из-за пошлин

Евродепутат Ланге призвал ЕС к контрмерам против Вашингтона из-за пошлин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз (ЕС) к введению ответных мер против Соединенных Штатов из-за решения американского главы Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом пишет агентство Reuters.

Политик отметил, что первый список ответных мер должен быть введен в действие в грядущий понедельник. А второй — безотлагательно. По его мнению, решение американских властей является «пощечиной переговорам».

«Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убежден, что теперь они должны быть немедленно введены», — настаивает Ланге.

Ранее издание Politico написало, что у главы Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера есть разногласия в том, как вести себя с Дональдом Трампом.

Сам глава Белого дома проинформировал, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза (ЕС) и Мексики.

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