Трамп стал причиной разногласий между европейскими странами

Politico: У Макрона и Стармера есть разногласия в том, как вести себя с Трампом

У президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера есть разногласия в том, как вести себя с американским лидером Дональдом Трампом. О том, что глава Белого дома стал причиной разногласий между европейскими странами, заявил бывший французский дипломат и директор консалтинговой компании Flint Global Франсуа-Жозеф Шишан, сообщает Politico.

По его словам, предстоящий визит Макрона в Лондон следует рассматривать как «саммит примирения», но признал, что между политиками будут «разногласия по вопросам, связанным с Трампом».

Считается, что Макрон недоволен соглашением, заключенным между Стармером и Трампом о смягчении пошлин США на британские товары, в то время как Франция по-прежнему подпадает под санкции, введенные в отношении ЕС.

«По поводу сделки между Великобританией и США еще предстоит обсудить детали. Я ожидаю, что Макрон окажет давление на Стармера, чтобы тот не принял все требования Трампа и выступил единым европейским фронтом», — сказал он.

Другой французский эксперт отметил, что британский премьер «гораздо более осторожен», когда дело касается отношений с Белым домом. Кроме того, бывший британский дипломат подчеркнул, что Макрон «немного польстил Трампу, но не так, как британцы», назвав стратегию Стармера в общении с главой Белого дома «бесстыдной, но необходимой».

Ранее европейские чиновники обеспокоились, что Вашингтон перестанет предоставлять обновления программного обеспечения для военной техники, купленной у американских компаний. Опасения Европы связаны с отношением президента США Дональда Трампа к обязательствам по НАТО. Кроме того, чиновников «смущает периодическое смягчение тона в отношении России».