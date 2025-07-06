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22:37, 6 июля 2025Наука и техника

Раскрыты опасения Европы насчет военной техники из-за Трампа

NYT: Европа боится, что США не обновят ПО для европейской техники из-за Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон перестанет предоставлять обновления программного обеспечения для военной техники, купленной у американских компаний. Об этом написала газета The New York Times.

В публикации уточняется, что опасения Европы связаны с отношением президента США Дональда Трампа к обязательствам по НАТО. Кроме того, чиновников «смущает периодическое смягчение тона в отношении России».

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Теперь европейские страны задумались, создавать ли собственную военную промышленность или продолжать надеяться на технологии США. По словам журналистов, смешанный подход будет означать, что Европа сохранит зависимость от американских достижений.

Ранее Трамп во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что Украина больше другого оружия желает получить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, Patriot «на 100 процентов эффективны». Соединенные Штаты также поставляли их Израилю.

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