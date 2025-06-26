Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 26 июня 2025Мир

Трамп назвал самое желаемое Киевом оружие

Трамп заявил, что Украина больше всего желает получить ЗРК Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украина больше другого оружия желает получить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Гааге, трансляцию вела газета The Washigton Post.

«Мы посмотрим, сможем ли мы сделать их доступными для них [украинцев]. Знаете, их [Patriot] очень трудно достать. Нам они тоже нужны», — отметил американский лидер.

Трамп также заявил, что комплексы Patriot «на 100 процентов эффективны» и Соединенные Штаты также поставляли их Израилю. «Трудно поверить, насколько эффективны. И они [украинцы] хотят этого больше всего на свете», — подчеркнул глава США.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин стремится урегулировать конфликт на Украине. Также он добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность, чтобы предотвратить будущие военные конфликты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестованный экс-замминистра обороны Попов попал в больницу в тяжелом состоянии

    Россиянина впервые выбрали в топ-10 драфта НБА

    Необычные пульсации зафиксированы под Африканским континентом

    Режиссер «Дюны» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

    Депутат Рады отметил унизительную для Зеленского деталь на встрече НАТО

    Девушка расплакалась на приеме из-за неожиданного вопроса окулиста

    49-летняя актриса показала фигуру в красном купальнике

    В Киеве военного пригласили на свидание и попытались взорвать

    Названа украинская «столица мошенников»

    Трамп назвал самое желаемое Киевом оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости