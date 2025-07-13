Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:23, 13 июля 2025Интернет и СМИ

Стало известно о бегстве украинцев из США из-за политики Трампа

Le Monde: Украинцы возвращаются в Европу из-за миграционной политики Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Некоторые украинцы, приехавшие в США после начала конфликта с Россией, возвращаются в Европу из-за опасения депортации и других санкций в рамках новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа. Об этом написала французская газета Le Monde.

Отмечается, что многие украинцы разочаровались в Трампе из-за его непостоянства в поддержке Украины и строгих действий в отношении тех, кто приехал после начала конфликта.

«В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу», — отмечается в публикации.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Вашингтон направит Украине новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине». По его словам, Трамп поручил сделать это, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских беспилотников

    В Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак беспилотников

    Россиянам напомнили о праве покинуть место ДТП при одном условии

    Военный эксперт заявил о закреплении ВС РФ в Зеленой Долине

    Российская армия вклинилась в оборону ВСУ в Днепропетровской области

    Евродепутат призвал ЕС к контрмерам против США из-за пошлин

    Стало известно о бегстве украинцев из США из-за политики Трампа

    Макрона обвинили в попытке унизить Стармера

    Более 22 тысяч человек остались без света в Новгородской области

    В Британии рассказали о нанесенном Трампом ущербе для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости