Стало известно о бегстве украинцев из США из-за политики Трампа

Le Monde: Украинцы возвращаются в Европу из-за миграционной политики Трампа

Некоторые украинцы, приехавшие в США после начала конфликта с Россией, возвращаются в Европу из-за опасения депортации и других санкций в рамках новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа. Об этом написала французская газета Le Monde.

Отмечается, что многие украинцы разочаровались в Трампе из-за его непостоянства в поддержке Украины и строгих действий в отношении тех, кто приехал после начала конфликта.

«В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу», — отмечается в публикации.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Вашингтон направит Украине новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине». По его словам, Трамп поручил сделать это, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя.