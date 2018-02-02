Бывшая девушка Тимати стала лицом Telegram

Модель и бывшая девушка певца Тимати Алена Шишкова появилась в ролике, посвященном обновлениям в мессенджере Telegram. Видео появилось в канале Telegram News.
В ролике представлен аккаунт Павла Дурова, владеющего сервисом: он переписывается с Шишковой и принимает от нее видеозвонки. Также в видео мелькает общий «секретный» чат Дурова с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, создателем Wikileaks Джулианом Ассанжем и персонажем сериала «Игра престолов» Дэйнерис Таргариен.
В конце прошлого года блогерша опубликовала в своем Instagram фото с празднования своего дня рождения в Дубае в компании миллионера.
Алена Шишкова стала популярным блогером после того, как у нее завязались романтические отношения с Тимуром Юнусовым (выступающим под псевдонимом Тимати — прим. Ленты.ру) несколько лет назад. После того, как пара рассталась, известность Шишковой возросла.