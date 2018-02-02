Бывшая девушка Тимати стала лицом Telegram

Видео: t.me/telegram

Модель и бывшая девушка певца Тимати Алена Шишкова появилась в ролике, посвященном обновлениям в мессенджере Telegram. Видео появилось в канале Telegram News.

В ролике представлен аккаунт Павла Дурова, владеющего сервисом: он переписывается с Шишковой и принимает от нее видеозвонки. Также в видео мелькает общий «секретный» чат Дурова с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, создателем Wikileaks Джулианом Ассанжем и персонажем сериала «Игра престолов» Дэйнерис Таргариен.

В конце прошлого года блогерша опубликовала в своем Instagram фото с празднования своего дня рождения в Дубае в компании миллионера.

#mycrazybirthday#part3 💥🎂 A post shared by Alena Shishkova (@missalena.92) on Nov 13, 2017 at 1:59am PST

Алена Шишкова стала популярным блогером после того, как у нее завязались романтические отношения с Тимуром Юнусовым (выступающим под псевдонимом Тимати — прим. Ленты.ру) несколько лет назад. После того, как пара рассталась, известность Шишковой возросла.

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