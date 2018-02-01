Дуров объяснил глобальную пропажу Telegram из AppStore

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Apple удалила две вариации сервиса из AppStore из-за «недопустимого контента», обнаруженного в Telegram. Об этом он написал в Twitter. Какой именно контент сочли неприемлемым, он не уточнил.

«Как только мы получим разрешение, мы ожидаем, что приложения вернутся в AppStore», — написал Дуров.

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Ранее пользователи Telegram из нескольких стран мира пожаловались на исчезновение из магазина приложений основного мессенджера и его адаптированной версии Telegram X.

В начале января стало известно о намерении Telegram запустить свой блокчейн и криптовалюту Gram к марту 2018 года. Для выпуска криптовалюты компания проведет ICO, в результате чего может привлечь 3-5 миллиардов долларов.

Из документации, подготовленной компанией для ICO, также выяснилось, что в 2017 году на развитие Telegram было потрачено 70 миллионов долларов.

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