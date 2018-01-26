В Германии рассказали о перехвате зашифрованных сообщений в мессенджерах

Федеральное ведомство по уголовным делам при МВД Германии использует для доследственных проверок троянскую программу, которая позволяет обходить шифрование и перехватывать сообщения в популярных мессенджерах. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Специальные программы делают снимки экрана ноутбуков и мобильных телефонов с текстовыми сообщениями и отправляют их на сервер. В частности, как пишет издание, правоохранителям стали доступны сообщения популярного мессенджера Whatsapp, который ранее считался безопасным для сохранения тайны личной переписки.

В начале января сообщалось, что немецкие специалисты по криптографии нашли способ читать в Whatsapp групповые чаты.

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