«Руки-базуки» нашел возлюбленную

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся «руками-базуками», сфотографировался в обнимку с девушкой. На это обратил внимание Telegram-канал «2ch/Двач».

Судя по всему, снимок сделан недавно, поскольку на нем виден маникюр обладателя мускулистых рук, которым тот озаботился в январе 2018 года.

На популярном имиджборде 2ch снимку посвящена отдельная ветка с обсуждением: пользователи рассуждают, чем экстравагантный интернет-герой мог заинтересовать девушку. Многие предположили, что возлюбленную Терешина привлекли его доходы.

Сам Терешин на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал пост одного из пользователей под названием «Девушка Кирилла Терешина — кто она?». В публикации содержалось видео, на котором он выходит из машины, помогает неизвестной девушке выбраться из автомобиля и ведет ее в неизвестном направлении под руку.

Терешин прославился многочисленными видео и фото, на которых демонстрировал последствия обильных инъекций аналога синтетического масла, за что его окрестили «человеком-синтолом», а конечности — «руками-базуками». Интернет-слава помогла ему попасть в шоу Андрея Малахова. В интервью YouTube-каналу «The Люди» он утверждал, что ему предлагали 350 тысяч долларов за съемки в американском порно, но он отказался.

В конце января «человек-синтол» решил избавиться от препарата в руках и заменил его имплантами.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!