Ликвидация «рук-базук» попала на видео

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся «руками-базуками», решил избавиться от них. Видеозапись операции была опубликована на YouTube-канале 10klass.

На видео Терешин лежит на операционном столе, пока врачи подготавливают его к операции. «Операция, которую мы все заслужили. Кирилл Терешин лишается "рук-базук". Теперь вместо них импланты, никакого синтола», — заявляет автор публикации.

Пользователи сети отмечают, что в этот раз Терешин также прооперировал и ноги. На это обратили внимание его фанаты, которые заметили, как их любимец прихрамывает во время «Прямого эфира» с Андреем Малаховым.

Ранее в январе Терешин пришел на программу к Малахову, где встретил своего кумира — бразильца Ромарио Дос Сантоса. Именно его пример заставил молодого человека прибегнуть к синтолу.

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