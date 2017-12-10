«Потерянные» человеком-синтолом «руки-базуки» ожили

Житель Пятигорска Кирилл Терешин обманул подписчиков, заявив, что избавился от «рук-базук». Спустя восемь часов после объявления о том, что «базукам хана», он выложил фото с накачанными мышцами и подписью «базуки живы, базуки будут жить».

Прежний пост с перемотанными «сдутыми» мышцами он удалил.

Фото: страница Кирилла Терешина во «ВКонтакте»

Терешин прославился в сети благодаря огромным мышцам на руках, надутым с помощью препарата синтола. Как утверждают врачи, раздутие мышц синтолом может привести к их атрофии, а злоупотребление веществом — к потере конечностей.

Терешина окрестили «человеком-синтолом», а его руки — «базуками». После волны насмешек и популярности в сети его пригласили в шоу Андрея Малахова. В интервью YouTube-каналу «The Люди» он утверждал, что ему предлагали 350 тысяч долларов за съемки в американском порно, но он отказался.