Человек-синтол остался без «рук-базук»

Житель Пятигорска Кирилл Терешин лишился «рук-базук», которые он накачал с помощью синтола. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хана базукам, удалили вместе с инстаграмом», — написал он, опубликовав снимок с заметно уменьшившимися руками, перемотанными полотенцами и целлофановыми пакетами.

Терешин прославился в ноябре после того, как его фотографии с огромными руками разошлись по сети. Молодой человек решил накачать мышцы рук не с помощью физических упражнений, а прибегнув к уколам препарата синтол, из-за чего стал объектом насмешек. Как утверждают врачи, раздутие мышц синтолом может привести к их атрофии, абсцессу, а злоупотребление веществом — к потере конечностей.

На волне славы Терешин поучаствовал в шоу Андрея Малахова. По его словам, ему также предлагали 350 тысяч долларов за съемку в американском порно, но он отказался.