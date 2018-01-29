«Руки-базуки» дважды пробил в лицо экстремалу

ДЕСТРОЙ! / YouTube

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся «руками-базуками», дважды ударил по лицу блогера-экстремала Александра Таппера. Ролик опубликован на YouTube-канале «ДЕСТРОЙ!».

На видео Таппер подставляет свое лицо и просит Терешина нанести удар. Обладатель «рук-базук» надевает боксерские перчатки и пробивает экстремалу в челюсть. Не оценив удар Терешина, блогер просит его постараться бить со всей силы. Под громкие аплодисменты второй удар валит молодого человека на пол. «Меня реально оглушило, и у меня заболела голова», — пожаловался Таппер.

Терешин закачал в свои руки значительное количество аналога синтетического масла, за что его окрестили «человеком-синтолом», а конечности — «руками-базуками». После волны насмешек и популярности в сети его пригласили в шоу Андрея Малахова. 23 января в сеть попала видеозапись операции Терешина — молодой человек избавился от синтола в организме, заменив его на импланты.

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