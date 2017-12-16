«Рукам-базукам» посвятили песню

В сети появилась кавер-песня на композицию «Белые розы» поп-группы «Ласковый май». В треке, опубликованном на YouTube-канале «Это чудо!», поется про «Руки-базуки» и маслянистый синтол.

Руки-базуки, руки-базуки,

Фиолетовый цвет

И для чего же Киря Терешин

Выложил вас в интернет ,

— поет мужчина в спортзале.

Песня посвящена жителю Пятигорска Кириллу Терешину, который прославился в сети благодаря огромным мышцам на руках, надутым с помощью препарата синтола. Его прозвали «человеком-синтолом», а его руки — «базуками».

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