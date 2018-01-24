Россияне ринулись в интернет за синтолом из-за «рук-базук»

Интерес российских интернет-пользователей к синтолу вырос в 40 раз. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Wordstat».

Только за декабрь 2017 года сервис насчитал более 392 тысяч запросов «синтол» в «Яндексе». В ноябре средством заинтересовались 423 тысячи пользователей.

Любопытство юзеров начало расти в октябре — тогда поисковик ответил на вопросы о синтоле 23 тысячам человек, при этом за последние два года аудитория запроса была вдвое меньше — 10-12 тысяч.

Скорее всего, интерес к препарату продиктован популярностью Кирилла Терешина, обладателя так называемых «рук-базук», известного в сети под псевдонимом Мистер Синтол.

Молодой человек стал известен благодаря фотоснимкам, на которых запечатлены его увеличенные с помощью инъекций бицепсы. На волне популярности Терешин посетил несколько ток-шоу на центральных телеканалах, где рассказывал о своих экспериментах с собственным телом.

Синтол — синтетический лекарственный препарат, увеличивающий объемы мышц. Он состоит из масла, лидокаина и бензилового спирта. Врачи неоднократно предупреждали Терешина об опасности этого вещества: увеличение мышц с помощью синтола может привести к атрофии, а в сложных случаях — к потере конечностей. Молодой человек в январе перенес операцию по удалению препарата и установке имплантов.

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