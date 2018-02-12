Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в соцсети порновидео и поплатилась

Власти Саудовской Аравии задержали молодую женщину за несколько фотографий и видео в социальных сетях, на которых были запечатлены сцены сексуального характера, а также алкоголь. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на саудовскую газету Okaz.

На «попирающие ценности ислама и общественную мораль» материалы внимание полиции обратили несколько интернет-пользователей, возмущенных поведением девушки. Они призвали власти к немедленным действиям в ее отношении, сообщили в полиции.

«Расследование показало, что владельцем учетной записи была молодая женщина в возрасте 20 лет. Она была арестована и призналась, что действительно создала профиль под именем Ламия. Девушку передали прокуратуре для дальнейшего расследования и принятия мер», — пояснили в полиции административного округа Мекка, в подчинении которого находится крупный город Джидда, где живет задержанная.

По словам полицейских, семья арестованной не подозревала о том, что дочь размещает в соцсетях фривольные снимки и видео.

По законам Саудовской Аравии, обвиненная в безнравственном поведении женщина может быть приговорена к тюремному заключению на срок до пяти лет и (или) штрафу в размере до трех миллионов саудовских риалов, что по текущему курсу составляет более 46 миллионов рублей.

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