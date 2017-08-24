Интернет и СМИ
 

Мужчина поделился экстремистскими видео с двумя подписчиками и сел на пять лет

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Сагир Хусейн
Сагир Хусейн

Житель английского города Брендфорд Сагир Хусейн (Sagheer Hussain) осужден на пять лет тюрьмы за распространение экстремистских видеороликов запрещенной на территории России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает The Independent.

39-летний мужчина опубликовал три ролика в своем профиле в Google+, где за его обновлениями следили два подписчика. Кроме того, он добавил к видео описание, в котором также поддержал террористов. Прежде чем экстремистские материалы были удалены, их посмотрели более 25 тысяч раз.

Хусейн был арестован антитеррористическим подразделением в январе этого года и обвинялся по трем пунктам статьи о распространении информации экстремистского характера.

В апреле хакер под псевдонимом WauchalaGhost взломал более 250 Twitter-аккаунтов, принадлежащих сторонникам террористической группировки «Исламское государство» и опубликовал в них картинки с гомосексуалистами и ссылки на гей-порно. Таким образом мужчина отомстил за теракт в гей-баре Pulse в Орландо в июне 2016 года, в результате которого погибло 49 человек.

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