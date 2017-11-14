Журналист изнасиловал шесть женщин под видом кастинга в порно и угодил под суд

Журналиста и фотографа из Сиэтла (штат Вашингтон, США) обвинили в изнасиловании нескольких женщин, которым он обещал трудоустройство в порноиндустрии. Об этом сообщает The Daily Mail.

41-летний Майкл-Джон Мэттью «Мэтт» Хики (Michael-Jon Matthew 'Matt' Hickey) был арестован в ноябре 2016 года. По данным следствия, он обманом добился половой связи как минимум с шестью женщинами. Обвинение полагает, что число жертв может исчисляться десятками.

По данным пострадавших женщин, Хики представлялся рекрутером из компании по производству порно и заставлял откликнувшихся на вакансию женщин позировать обнаженными для фотографий, а затем заманивал к себе домой.

Расследование показало, что обвиняемый настраивал контакт с жертвами через аккаунт в Facebook, где он представлялся женщиной по имени Дежа Стволли (Deja Stwalley). Целью Хики становились девушки в возрасте от 17 до 25 лет, которым он предлагал зарабатывать от 1,2 до 3,5 тысячи долларов в день.

В действительности журналист никогда не был связан с порноиндустрией и никак не влиял на трудоустройство жертв.