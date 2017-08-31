Интернет и СМИ
 

Слепого британца год судили за просмотр детского порно

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В Великобритании более года судили ослепшего Эндрю Шоу (Andrew Shaw) за скачивание и просмотр детской порнографии. Об этом сообщает Miami Herald.

Как утверждается в материале издания, 44-летний Шоу полностью слеп на один глаз и очень плохо видит вторым. Тем не менее, это не помешало следствию обвинить британца в скачивании 71 изображения с обнаженными детьми.

По словам адвоката подсудимого Аллана Кобейна (Allan Cobain), из-за проблем со зрением Шоу не смог отличить 15-летних подростков от 16-летних девушек (В Британии возраст сексуального согласия начинается с 16 лет — прим. «Ленты.ру»).

«Это необычный случай, ведь мой клиент официально слеп. Можно с уверенностью заявить, что трудности со зрением помешали ему понять, что за фотографии он загружает», — отметил Кобейн, подчеркнув, что его подсудимый был уверен, что разглядывает тела 16-летних девушек.

Из зала суда, куда Шоу заявился в сопровождении лабрадора-поводыря, его выпустили под залог, а рассмотрение дело отложили до сентября.

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