Скрытую шутку разработчиков компьютерной игры обнаружили спустя 14 лет

Пользователь Twitter поделился находкой шуточной «пасхалки» в игре The Bard's Tale («Похождения Барда»), выпущенной в 2004 году. Оказалось, что 14 лет назад дизайнеры оставили на коробке тайное послание для геймеров.

На носителе оказалась надпись «Для реально пугающей картины... Переверни диск». Как и у всех дисков, его оборотная поверхность была отражающей. «От этой игры на PS2 я вспыхнул», — поделился юзер в своем микроблоге.

Пользователи оценили юмор компании-производителя игры. «"Похождения Барда" все еще отличная игра. Не могу поверить, что у меня был этот диск с момента релиза, и я не заметил этого. Всего-то 14 лет», — высказался один из комментаторов.

Другие замечали, что игра полюбилась многим именно благодаря неповторимому юмору ее разработчиков. «Я был на 95 процентов уверен, что это именно "Похождения Барда", потому что это так точно соответствует юмору игры», — посмеялся еще один фанат в комментариях к «разоблачительному» посту.

— Benn hanging on (@BennKeezy) 10 февраля 2018, 16:24

Такая же надпись была напечатана на носителях для персональных компьютеров и игровой приставки Xbox.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



