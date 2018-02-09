Поглумившегося над трупом самоубийцы блогера-богача лишили денег

Известного американского видеоблогера Логана Пола лишили заработка после скандального видео из японского леса самоубийц. Об этом сообщили представители YouTube на официальной странице в Twitter.

Администрация видеохостинга временно отключила монетизацию на всех каналах Пола. Это означает, что блогер перестанет получать доход от рекламных вставок на его видео. По информации журналистов The Verge, мужчина зарабатывал на отчислениях YouTube около миллиона долларов в месяц.

Причиной такого решения стала «недавняя модель поведения» Логана, пояснили представители администрации. Скорее всего, речь идет о глумлении над трупом в японском лесу Аокигахара. В начале 2018 года блогер в деталях показал на видео тело самоубийцы, стоя всего в нескольких шагах от него. Увиденное его рассмешило.

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После такого поступка на Пола обрушился шквал критики со стороны подписчиков и коллег, а руководство YouTube заморозило несколько проектов с его участием. Блогеру пришлось извиниться и на время уйти «на дно». В первом после долгого перерыва видео он попросил фанатов покупать его фирменные футболки и другие товары.

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