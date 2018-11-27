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Урганта обругали за издевательскую песню про арест Хаски

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Иван Ургант

Поклонники программы «Вечерний Ургант» негативно отреагировали на песню об аресте рэпера Хаски, которую ведущий исполнил в эфире 26 ноября.

Фрагмент эфира опубликовал портал о музыке The Flow в Twitter. Ургант воспроизвел под музыку следующий текст:

Кто не знаком с тем пареньком, который рэп читает,
А мат из песен убирать он нужным не считает...
Но повлиять на паренька сумеем мы наверняка.
Ха-ха-ха-ха-Хаски — и в зале мы гасим свет.
Ха-ха-ха-ха-Хаски — и больше концерта нет.
Ха-ха-ха-ха-Хаски — как в сказке, куда исчез?
Много в России таких чудес. Много в России таких чудес.

Пользователи Twitter нецензурно отреагировали на выступление ведущего. Его обматерили и признали «зашкварившимся». Некоторые признавались, что пересмотрели отношение к нему и его творчеству. «Хорошая была передача», — констатирует @sasha_nm. «Ургант, пока», — пишет @Filat_rum.

Негодование и разочарование выразили и другие микроблогеры. Кое-кто посетовал на то, что передачу «Вечерний Ургант» больше нельзя считать прогрессивной.

Обсуждаемый микроблогерами фрагмент был вырван из контекста. Перед исполнением песни Ургант рассказал о концерте в поддержку Хаски, организованном российским рэп-сообществом, а затем поиронизировал над тем, что никто не устраивает концертов в поддержку правоохранительных органов, запрещающих концерты рэперов. Свое выступление он назвал «концертом в поддержку прокурора». Полная версия выступления доступна на YouTube.

25-летнего Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) арестовали на 12 суток 22 ноября в Краснодаре после попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля. Незадолго до этого в местном клубе без объяснения причин был отменен его концерт. Это случилось после того, как владелец заведения получил предупреждение от прокуратуры. 26 ноября арест отменили. В этот же день Оксимирон, Баста и Noize MC провели концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски.

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