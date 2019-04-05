В России подорожала аренда жилья

Ставки аренды жилья выросли за первый квартал 2019 года в 48 российских регионах. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Domofond, поступившего в пятницу, 5 апреля, в редакцию «Ленты.ру».

Лидером по росту цен на съемное жилье оказалась республика Саха (Якутия), где квартальное удорожание составило 9,9 процента. Значительный рост зафиксирован также в Бурятии и Амурской области — на 6,1 и 5,4 процента за три месяца.

Москва, по данным аналитиков портала, заняла четвертое место по темпам роста цен: ставки аренды здесь выросли за квартал на 5,1 процента. Пятая строчка досталась Ямало-Ненецкому автономному округу, где рост составил 4,2 процента.

В десятку регионов с максимальными темпами удорожания съемного жилья вошли также Мурманская область, Еврейская автономная область, республики Кабардино-Балкария и Карелия, а также Псковская область. Динамика в этих субъектах федерации находилась в пределах от 2,6 до 3,3 процента.

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Снижение ставок за квартал было отмечено в 30 регионах, лидером по темпам удешевления съемного жилья с показателем «минус 3,9 процента» оказалась республика Калмыкия.

В среднем по стране, как подсчитали в Domofond. ставка аренды выросла с января 2019-го на 0,5 процента, до уровня в 15,84 тысячи рублей в месяц.

Согласно составленному в феврале 2019 года портрету среднего российского квартиросъемщика, более 60 процентов арендаторов жилья в стране — это пары, более половины из них не имеют детей. Чуть более 50 процентов российских арендаторов не намерены приобретать жилье в ипотеку, около 30 процентов рассматривают для себя такую возможность в будущем, оставшиеся совмещают аренду жилья с выплатой жилищного кредита.

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