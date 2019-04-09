Назван главный источник дохода пожилых москвичей

Более половины владельцев арендных комнат в Москве — люди пенсионного возраста. Об этом говорится в материалах исследования риелторской компании «Инком-Недвижимость» (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Среди наймодателей, сдающих жилье целиком, доля пенсионеров достигает 35 процентов, подсчитали аналитики компании. «Сегодня у граждан "серебряного возраста" это наиболее распространенный способ получения дополнительного дохода. Многие — одинокие люди, которым нужны не только, а чаще не столько деньги, сколько человеческое присутствие, просто страшно жить одному», — комментирует данные исследования Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость».

В компании подчеркивают, что арендное предложение в Москве постоянно пополняется за счет тех, кто пытается поправить свою финансовую ситуацию. В частности, в конце марта 2019-го в столице сдавалось на 28 процентов больше квартир и комнат, чем в феврале. «В условиях падения доходов многие рассматривают сдачу комнаты на своей жилплощади в качестве основного доступного способа пополнить бюджет», — отмечается в материалах «Инкома».

Осенью 2018-го общественный совет политических партий при Мосгордуме выдвинул инициативу ограничить свободу граждан пенсионного возраста при сделках с жильем. Предлагалось сделать обязательным условием сделок, заключаемых людьми старше 65-70 лет, согласие опеки. По замыслу авторов проекта, такая мера должна защитить интересы самих пожилых владельцев жилья, оградив их от мошенников.

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