Проклинавших водителей и кондукторов пенсионеров лишат льготного проезда

В Новокузнецке для проклинавших водителей и кондукторов пенсионеров отменили льготный проезд. Об этом сообщила директор новокузнецкой транспортной компании «Автолайн» Евгения Корюкова на своей странице в Facebook.

Льготный проезд для пенсионеров по старости, которые могли проехать в коммерческом автобусе за 11 рублей, будет отменен 11 апреля.

По словам Корюковой, кондукторы и водители каждый день подвергаются оскорблениям со стороны пенсионеров, которые не попадают под льготный проезд. Она также отметила, что был случай, когда одному из сотрудников пришлось вызывать скорую помощь.

Директор компании-перевозчика добавила, что некоторые кондукторы и водители увольняются, поскольку не выдерживают поведения пенсионеров.

«С 1 марта мы работаем в чрезвычайных условиях. Как оказалось, муниципальный транспорт не выполняет свои функции по перевозке льготников. Льготник не хочет простаивать на остановке, ожидая муниципальный автобус. Если интервал между коммерческими автобусами 4-10 минут, то между муниципальным от 40 минут и более», — посетовала Корюкова.

В марте депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что получающие пенсию в восемь тысяч рублей россияне — тунеядцы и алкаши. По его словам, бывшие работники предприятий в среднем получают 16-20 тысяч рублей в месяц. Труженики с большим стажем, получающие минимальную пенсию, возмутились словами депутата. В ответ они рассказали, за какие заслуги государство обрекло их на нищенское существование.

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