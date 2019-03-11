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Малоимущие пенсионеры ответили назвавшему их «тунеядцами и алкашами» депутату

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Гасан Набиев

Труженики с большим стажем, получающие минимальную пенсию, возмутились словами депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, который назвал малоимущих пенсионеров тунеядцами и алкашами, и рассказали, за какие заслуги государство обрекло их на нищенское существование. Их монологи приводят «Аргументы и Факты».

Жительница Волгоградской области Тамара Маковкина почти всю жизнь проработала в колхозе зоотехником, воспитала троих детей и никогда не была в декрете, в 1990-е работала страховым агентом. Сейчас, как и многие работавшие с ней в хозяйстве, получает «минималку» — 9 640 рублей пенсии по старости. Чтобы выжить, она занимается мелким бизнесом. Женщина рассказала, что одна ее знакомая работала поваром в столовой, и недавно к ее пенсии добавили 34 рубля, потому что она была ниже минимальной.

Татьяна Жогло из Краснодарского края, учитель истории с 35-летним стажем и заслуженный учитель Кубани, получает пенсию в 12 800 рублей. По словам женщины, она не очень подходит под установленные депутатом рамки: она «не полная дармоедка, но уж точно не труженица». «Если в Волгоградской области все "нормально" работавшие пенсионеры получают больше 20 тысяч, то пусть поделятся опытом со всей страной», — отметила она, добавив, что реальная максимальная пенсия у преподавателя — 17 тысяч.

По словам Жогло, одни коммунальные услуги в станице, где она живет, обходятся ей до 10 тысяч рублей. После оплаты у нее как у имеющего льготы ветерана труда на руках остаются пять-шесть тысяч рублей на месяц, поэтому пенсионерке приходится работать.

Краснодарский учитель физкультуры с 30-летним стажем Сергей Иванов получает 10,5 тысячи рублей пенсии за выслугу лет. Большая часть этих денег и зарплаты уходит на оплату счетов и продукты, а также помощь детям. У его жены, которая проработала медсестрой в поликлинике более 30 лет, минимальная пенсия в восемь тысяч. «Обиднее всего, что такими мизерными пенсиями нас еще и попрекают», — возмутился Иванов.

60-летний Михаил Занкович из Волгограда начал работать в 16 лет и трудится до сих пор. Был токарем, водителем, работал на различных заводах инженером, а потом начальником отдела. В итоге в Пенсионном фонде ему «еле-еле наскребли» 12 тысяч.

В начале марта на заседании Волгоградской областной думы бывший топ-менеджер структуры «Газпрома» Гасан Набиев назвал получающих пенсию в восемь тысяч рублей россиян тунеядцами и алкашами. По его словам, бывшие работники предприятий в среднем получают 16-20 тысяч рублей в месяц. Позднее депутат сообщил, что неправильно выразился и имел ввиду только знакомых ему людей, с которыми раньше работал на одном предприятии. Он принес свои извинения и назвал справедливым общественное возмущение его словами.

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